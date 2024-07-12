В России проверят концепцию цифрового неба

Концепция включает в себя правовые нормы и меры по организации гибридной сети связи на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Документ разрабатывается совместно с АНО «Платформа НТИ» и ключевыми игроками отрасли беспилотной авиации, и может быть рассмотрен правительством России уже в текущем году, в октябре-ноябре.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подчеркнул, что новая концепция учитывает современные технологии и предоставит мониторинг беспилотников на национальном уровне, повышая прозрачность и безопасность гражданской авиации.