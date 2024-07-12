В России проверят концепцию цифрового неба

Опубликовано 12 июля 2024, 17:59
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В России проверят концепцию цифрового небаДля интеграции беспилотников в общее воздушное пространство
В России начался стресс-тест концепции «Цифровое небо», направленный на безопасную интеграцию беспилотных воздушных судов в общее воздушное пространство. Об этом сообщили из АО «ГЛОНАСС», подчеркнув, что новая инициатива будет дополнять национальный проект по развитию беспилотной авиации.
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Концепция включает в себя правовые нормы и меры по организации гибридной сети связи на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Документ разрабатывается совместно с АНО «Платформа НТИ» и ключевыми игроками отрасли беспилотной авиации, и может быть рассмотрен правительством России уже в текущем году, в октябре-ноябре.
Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подчеркнул, что новая концепция учитывает современные технологии и предоставит мониторинг беспилотников на национальном уровне, повышая прозрачность и безопасность гражданской авиации.
Источник:CNews
Автор:Ингела Воробьева
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