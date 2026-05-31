В России расширят доступ к мобильной связи в селах

Опубликовано 31 мая 2026, 11:531 мин.
В России расширят доступ к мобильной связи в селахНовые правила
Правительство РФ утвердило постановление, которое направлено на улучшение доступа к мобильной связи и интернету в малонаселенных пунктах и на отдельных участках федеральных дорог. Документ касается порядка формирования перечня территорий для совместного использования базовых станций операторами связи, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Речь идет о населенных пунктах с численностью менее 1000 человек, а также о дорожных участках, где работает ограниченное число операторов. В таких зонах компании смогут использовать одну базовую станцию совместно, что должно расширить покрытие связи, отметили в пресс-службе кабмина.
Процесс формирования перечня будет ежегодно запускать Роскомнадзор. До 15 марта ведомство направит предложения в Минцифры РФ, которое в течение 30 дней проверит техническую возможность и согласует их с операторами. Утверждать список будет Минцифры совместно с Минтрансом РФ не позднее 1 сентября каждого года.