Опубликовано 31 мая 2026, 11:53
В России расширят доступ к мобильной связи в селах

Правительство РФ утвердило постановление, которое направлено на улучшение доступа к мобильной связи и интернету в малонаселенных пунктах и на отдельных участках федеральных дорог. Документ касается порядка формирования перечня территорий для совместного использования базовых станций операторами связи, пишет ТАСС.
Речь идет о населенных пунктах с численностью менее 1000 человек, а также о дорожных участках, где работает ограниченное число операторов. В таких зонах компании смогут использовать одну базовую станцию совместно, что должно расширить покрытие связи, отметили в пресс-службе кабмина.

Процесс формирования перечня будет ежегодно запускать Роскомнадзор. До 15 марта ведомство направит предложения в Минцифры РФ, которое в течение 30 дней проверит техническую возможность и согласует их с операторами. Утверждать список будет Минцифры совместно с Минтрансом РФ не позднее 1 сентября каждого года.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
