В России расширят эксперимент по исламскому банкингу

В июне Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении эксперимента по партнерскому финансированию до сентября 2028 года. Ожидается, что документ будет окончательно принят в июле. В ходе обсуждений возникла инициатива включить в проект такие регионы, как Чувашия, Ингушетия и Крым. Однако этот вопрос был отложен из-за ограниченного времени на принятие закона.

Аксаков пояснил, что Центральный банк готов расширить число участников после утверждения стандартов исламского банкинга, над которыми сейчас ведется работа. Предполагается, что расширение проекта начнется не ранее 2026 года, а возможно и в 2027 году.