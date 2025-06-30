В России расширят эксперимент по исламскому банкингу

Опубликовано 30 июня 2025, 22:491 мин.
В России расширят эксперимент по исламскому банкингуНовые регионы смогут присоединиться к проекту в 2027 году
Количество регионов, участвующих в эксперименте по исламскому банкингу, может расшириться в 2026—2027 годах после разработки и утверждения необходимых стандартов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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В июне Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении эксперимента по партнерскому финансированию до сентября 2028 года. Ожидается, что документ будет окончательно принят в июле. В ходе обсуждений возникла инициатива включить в проект такие регионы, как Чувашия, Ингушетия и Крым. Однако этот вопрос был отложен из-за ограниченного времени на принятие закона.
Аксаков пояснил, что Центральный банк готов расширить число участников после утверждения стандартов исламского банкинга, над которыми сейчас ведется работа. Предполагается, что расширение проекта начнется не ранее 2026 года, а возможно и в 2027 году.