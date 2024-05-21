В России расширят парк беспилотников для исследований в полярных регионах

Опубликовано 21 мая 2024, 16:30
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В России расширят парк беспилотников для исследований в полярных регионахНо они должны выдерживать низкие температуры
Директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров сообщил, что в ближайшие годы парк беспилотных летательных аппаратов, используемых для изучения полярных регионов, пополнится новой техникой.
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Новые беспилотные аппараты будут включены в федеральную программу по авиационным беспилотникам. Они смогут проводить оперативную ледовую разведку, а также отслеживать параметры движения воздушных масс, влажность, температуру и содержание примесей в воздухе.
Ученый отметил важность использования беспилотников для исследования этих областей из-за их огромных пространств и ограниченного доступа для людей.
Однако создание таких аппаратов является сложной задачей из-за высоких требований к ним. Они должны быть способны выдерживать экстремальные погодные условия, а также быть устойчивыми к магнитным бурям и агрессивному химическому составу морской воды.