В России расширят парк беспилотников для исследований в полярных регионах

Новые беспилотные аппараты будут включены в федеральную программу по авиационным беспилотникам. Они смогут проводить оперативную ледовую разведку, а также отслеживать параметры движения воздушных масс, влажность, температуру и содержание примесей в воздухе.

Ученый отметил важность использования беспилотников для исследования этих областей из-за их огромных пространств и ограниченного доступа для людей.

Однако создание таких аппаратов является сложной задачей из-за высоких требований к ним. Они должны быть способны выдерживать экстремальные погодные условия, а также быть устойчивыми к магнитным бурям и агрессивному химическому составу морской воды.