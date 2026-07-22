В России
Опубликовано 22 июля 2026, 22:20
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В России расширят патентную защиту компьютерных технологий

Изменения коснутся ИИ и биотехнологий
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который меняет правила патентной охраны технических решений в сфере компьютерных технологий. Документ вносит поправки в часть четвертую Гражданского кодекса РФ, пишет ТАСС.
В России расширят патентную защиту компьютерных технологий

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Новые нормы позволяют патентовать технические решения, реализуемые через устройства с автоматизированной обработкой информации на основе алгоритмов. Кроме того, правовая охрана как промышленного образца будет распространяться на пользовательский интерфейс, предназначенный для взаимодействия человека с компьютерной программой. Поправки также затрагивают положения о полезных моделях.

Закон расширяет перечень объектов, которые могут считаться изобретениями. Помимо устройств, веществ, штаммов микроорганизмов и культур клеток растений или животных, в него включены белковые и генетические конструкции.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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