В России расширят применение беспилотников и роботов

Опубликовано 24 мая 2026, 20:27
В России расширят применение беспилотников и роботовДроны используют в ЖКХ, энергетике и сельском хозяйстве
В России беспилотные авиасистемы начинают применять в комплексных сценариях вместе с другими роботизированными платформами. Об этом сообщил гендиректор Федерального центра БАС Максим Авдеев. Например, дроны проводят мониторинг полей, а наземные автономные платформы выполняют точечное внесение удобрений, транспортировку и сервис беспилотников, пишет ТАСС.
Дроны также используют при строительстве ЛЭП для монтажа провода, что снижает нагрузку на сложных участках. Кроме того, БАС становятся частью «умной инфраструктуры» в городах и на предприятиях. Беспилотники обследуют фасады и кровлю, а наземные роботы диагностируют инженерные коммуникации внутри помещений.
По словам Авдеева, такой комплексный подход ускоряет переход от экспериментов к бизнес-решениям. Управляющие компании получают быстрый и безопасный мониторинг, сокращают затраты и снижают риски для персонала.