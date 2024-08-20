В России разработал программу для расчета частоты мутаций в ДНК организмов

Опубликовано 20 августа 2024, 16:26
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В России разработал программу для расчета частоты мутаций в ДНК организмовНовый инструмент может способствовать созданию лекарств от старения
Специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) разработали программу для расчета частоты мутаций в ДНК различных организмов. Эта разработка представлена в журнале Nucleic Acids Research и может стать основой для создания лекарств от старения.
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В традиционных исследованиях мутагенеза используются дорогие и длительные эксперименты, которые стоят миллионы рублей и занимают более года. Новая программа, созданная в сотрудничестве с Институтом проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН и Институтом молекулярной и клеточной биологии СО РАН, позволяет эффективно реконструировать мутационные спектры на основе филогенетического анализа.
Инженер Центра геномных исследований БФУ Богдан Ефименко отметил, что новый метод поможет изучать реакции организмов на окружающую среду и выявлять закономерности в мутагенезе. Это может привести к улучшению понимания механизмов старения, оценке генетического разнообразия и разработке новых методов борьбы с заболеваниями.