В России разработали адаптивного чат-бота для бизнеса и образования

Чат-приложение отличается высокой адаптивностью благодаря использованию ИИ и настраиваемых контекстов. Многофункциональность разработки позволяет применять её в различных отраслях: от образования до технической поддержки. ИИ позволяет боту учиться и улучшать свои ответы с течением времени, отметили в пресс-службе.

Автор разработки, студент Даниил Бабич, отметил, что приложение легко интегрируется и подходит для разных видов бизнеса. Система настраиваемых контекстов позволяет адаптировать бота под уникальные потребности как организаций, так и пользователей. Приложение можно оптимизировать для помощи в изучении программирования или использовать в туристических агентствах для ответов на вопросы клиентов.

По словам Бабича, проект решает проблему стандартных чат-ботов, предоставляя возможность создавать настраиваемые контексты для более релевантных ответов в зависимости от потребностей конкретной компании.