В России разработали адсорбент для очистки сточных вод на автомойках

По словам автора проекта, аспирантки кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Иман Шакир, новый адсорбент, модифицированный тиофенолами или диоксидом кремния, показал высокую эффективность улавливания вредных примесей, достигающую более 90%. Он способен удерживать канцерогены, нефтепродукты и другие опасные вещества, что делает его незаменимым для экологически чистой работы автомоек.

Использование этого адсорбента позволит значительно снизить расход пресной воды в промышленности за счет повторного использования очищенной воды. Это особенно важно, поскольку современные мембраны для очистки воды имеют высокую стоимость, а новый материал из ПВХ является более доступным и экономически выгодным.