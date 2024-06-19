В России разработали адсорбент для очистки сточных вод на автомойках

Опубликовано 19 июня 2024, 11:00
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В России разработали адсорбент для очистки сточных вод на автомойкахВ его основе лежит поливинилхлорида
Учёные Уральского федерального университета (УрФУ) разработали новый адсорбент для очистки сточных вод на автомойках. Этот материал, созданный на основе поливинилхлорида (ПВХ), эффективно удаляет даже нефтепродукты.
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По словам автора проекта, аспирантки кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Иман Шакир, новый адсорбент, модифицированный тиофенолами или диоксидом кремния, показал высокую эффективность улавливания вредных примесей, достигающую более 90%. Он способен удерживать канцерогены, нефтепродукты и другие опасные вещества, что делает его незаменимым для экологически чистой работы автомоек.
Использование этого адсорбента позволит значительно снизить расход пресной воды в промышленности за счет повторного использования очищенной воды. Это особенно важно, поскольку современные мембраны для очистки воды имеют высокую стоимость, а новый материал из ПВХ является более доступным и экономически выгодным.