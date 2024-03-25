В России разработали алгоритм прогнозирования льда на Северном морском пути

Заведующий лабораторией арктической океанологии МФТИ Александр Осадчиев отметил, что это новшество будет полезно для мониторинга и прогнозирования ледовых условий в Арктике, особенно в свете круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Планируется внедрение разработанного алгоритма в промышленность с целью повышения качества мониторинга ледовых условий в акватории Северного морского пути. По словам Осадчиева, заинтересованность в новой технологии уже проявила крупнейшая судоходная компания России — ПАО «Совкомфлот».