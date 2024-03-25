В России разработали алгоритм прогнозирования льда на Северном морском пути

Опубликовано 25 марта 2024, 20:11
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В России разработали алгоритм прогнозирования льда на Северном морском путиЧто сэкономит ресурсы при организации грузоперевозок
Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новый метод расчета солености морской воды по данным спутников, что поможет сэкономить ресурсы при организации грузоперевозок через Северный морской путь. Новый алгоритм позволит более точно прогнозировать области формирования прочного пресного льда в Арктике, что особенно важно для организации ледовых проводок по данному маршруту.
Заведующий лабораторией арктической океанологии МФТИ Александр Осадчиев отметил, что это новшество будет полезно для мониторинга и прогнозирования ледовых условий в Арктике, особенно в свете круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
Планируется внедрение разработанного алгоритма в промышленность с целью повышения качества мониторинга ледовых условий в акватории Северного морского пути. По словам Осадчиева, заинтересованность в новой технологии уже проявила крупнейшая судоходная компания России — ПАО «Совкомфлот».