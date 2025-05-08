В России разработали алмазный транзистор для космоса

Особенность транзистора — использование тонкого слоя алмаза толщиной менее одного микрона. Этот слой получен с помощью специальной термохимической обработки, которая позволяет избавиться от поверхностных дефектов. Такая технология улучшает электрические характеристики прибора и делает его более надежным при эксплуатации в сложных условиях.

По оценке разработчиков, новое устройство может показывать производительность на 10−15% выше по сравнению с традиционными решениями. Основные преимущества — высокая термостойкость, устойчивость к радиации и энергоэффективность.

Алмазные транзисторы рассматриваются как перспективный элемент для применения в передовых системах связи, радарах, медицинской технике и промышленной электронике. Особенно важным считается их потенциал в экстремальных средах, где обычные кремниевые компоненты выходят из строя из-за перегрева или радиационного воздействия.