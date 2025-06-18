В России разработали анестетик, активируемый светом

Опубликовано 18 июня 2025, 21:021 мин.
В России разработали анестетик, активируемый светомНовое вещество может облегчить боль
Ученые из Сеченовского университета и РТУ МИРЭА создали новый вид анестетика, который активируется светом. Эта инновация предназначена для пожилых пациентов, страдающих от хронической боли, особенно вызванной онкологическими заболеваниями. Новый препарат получил название «этерокоин».
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Основой молекулы анестетика являются специальные активаторы, расположенные на двух концах вещества. Когда препарат вводится в ткани, его действие можно усилить направленным светом определенной длины волны. Под воздействием света молекула меняет свою структуру, что блокирует болевые каналы и обеспечивает полное обезболивание.
После операции, чтобы проверить восстановление чувствительности у пациента, на область введения препарата повторно воздействуют светом. Это позволяет молекуле снова измениться и снять анестезию. Проведенные эксперименты на лабораторных животных подтвердили, что однопроцентный раствор «этерокоина» подходит для различных типов обезболивания — как аппликационного, так и инфильтрационного.