В России разработали аппарат для анализа крови без прокола пальца

Опубликовано 28 августа 2024, 23:141 мин.
В России разработали аппарат для анализа крови без прокола пальцаЗа 60 секунд
Ученые Сеченовского университета и Московского физико-технического института (МФТИ) представили аппарат для экспресс-анализа крови без необходимости прокола пальца, сообщила Екатерина Поликер во время форума «Технопром-2024», который проходит в Новосибирске.
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Прибор, который Поликер продемонстрировала вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, позволяет в течение 60 секунд определить важные показатели крови, включая уровень сахара, холестерина и гемоглобина, без использования реактивов и тестов.
Основой работы устройства являются рамановская спектроскопия и технологии машинного обучения. В будущем планируется уменьшить прибор до карманного размера, и уже создан прототип. В настоящее время ученые готовятся к получению регистрационного удостоверения от Росздравнадзора. Прежде чем выйти на рынок, устройство пройдет испытания в трех московских лабораториях, отметила Поликер.