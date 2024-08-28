В России разработали аппарат для анализа крови без прокола пальца

Прибор, который Поликер продемонстрировала вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, позволяет в течение 60 секунд определить важные показатели крови, включая уровень сахара, холестерина и гемоглобина, без использования реактивов и тестов.

Основой работы устройства являются рамановская спектроскопия и технологии машинного обучения. В будущем планируется уменьшить прибор до карманного размера, и уже создан прототип. В настоящее время ученые готовятся к получению регистрационного удостоверения от Росздравнадзора. Прежде чем выйти на рынок, устройство пройдет испытания в трех московских лабораториях, отметила Поликер.