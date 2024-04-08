В России разработали AR-очки для нефтегазовой отрасли

Гарнитура дополненной реальности предназначена для использования во время монтажных и пуско-наладочных работ, а также для внутренних и государственных аудитов. Она позволяет специалистам на месте связываться с экспертами удаленно, что сокращает время и затраты на поездки специалистов и упрощает процесс обучения и проверок.

Команда студентов создала не только дизайн гарнитуры, но и целый комплекс функциональных элементов, позволяющих адаптировать устройство под различные задачи. Гарнитура обладает высокой ударопрочностью и способна работать в экстремальных условиях, что делает ее идеальным инструментом для использования на нефтегазовых объектах.

В ближайшем будущем готовый образец гарнитуры будет выведен на рынок.