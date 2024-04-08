В России разработали AR-очки для нефтегазовой отрасли

Опубликовано 08 апреля 2024, 23:26
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В России разработали AR-очки для нефтегазовой отраслиОни способны работать в экстремальных условиях
Студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУТД) создали инновационную гарнитуру дополненной реальности для работников нефтегазовой промышленности. Это устройство, основанное на технологии ПАО «Газпром Нефть», позволит проводить обучение и консультации на расстоянии, а также упростит выполнение различных работ на объектах.
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Гарнитура дополненной реальности предназначена для использования во время монтажных и пуско-наладочных работ, а также для внутренних и государственных аудитов. Она позволяет специалистам на месте связываться с экспертами удаленно, что сокращает время и затраты на поездки специалистов и упрощает процесс обучения и проверок.
Команда студентов создала не только дизайн гарнитуры, но и целый комплекс функциональных элементов, позволяющих адаптировать устройство под различные задачи. Гарнитура обладает высокой ударопрочностью и способна работать в экстремальных условиях, что делает ее идеальным инструментом для использования на нефтегазовых объектах.
В ближайшем будущем готовый образец гарнитуры будет выведен на рынок.