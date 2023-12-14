В России разработали автомобильный бензин из газовых конденсатов

Ученые подчеркнули, что пока большая часть газовых конденсатов либо добавляется к нефти, либо сжигается, но новая технология позволит использовать их с высокой добавленной стоимостью. Это решение открывает перспективы для эффективного применения больших объемов газовых конденсатов, которые часто остаются неиспользованными.

Созданная универсальная технология пригодна для конденсатов разного состава, что делает ее актуальной для всех стран-производителей природного газа. Процесс получения бензинов был разработан с использованием цеолитного катализатора и специальных рецептур смешения компонентов.

Технология может быть использована для создания малотоннажных производств на месторождениях, покрывая собственные нужды и обеспечивая населенные пункты высококачественным бензином.