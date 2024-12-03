В России
Опубликовано 03 декабря 2024, 13:30
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В России разработали безопасные красители для диагностики клеточных патологий

Новое исследование
Ученые из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали новый метод синтеза безопасных красителей для живых клеток. Эти вещества, основанные на пирроле, помогут в диагностике и мониторинге клеточных патологий.
В России разработали безопасные красители для диагностики клеточных патологий

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Пиррол, ключевая структура многих биологически активных веществ, таких как гемоглобин, витамин B12 и хлорофилл, стал основой для разработки новых красителей. Такие соединения широко используются в диагностике, например, для визуализации изменений в клетках, которые могут указывать на различные заболевания.

По словам младшего научного сотрудника ОмГТУ Анны Самсоненко, существующие на рынке красители имеют ряд недостатков, таких как высокая токсичность, нестабильность и высокая стоимость. Новый метод синтеза, предложенный исследователями, позволяет создавать безопасные и эффективные соединения, которые могут быть использованы для биологических люминесцентных красителей.

В будущем специалисты планируют продолжить работу над улучшением этих красителей, расширяя их применение в медицинских и научных исследованиях.