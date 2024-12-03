В России разработали безопасные красители для диагностики клеточных патологий

Пиррол, ключевая структура многих биологически активных веществ, таких как гемоглобин, витамин B12 и хлорофилл, стал основой для разработки новых красителей. Такие соединения широко используются в диагностике, например, для визуализации изменений в клетках, которые могут указывать на различные заболевания.

По словам младшего научного сотрудника ОмГТУ Анны Самсоненко, существующие на рынке красители имеют ряд недостатков, таких как высокая токсичность, нестабильность и высокая стоимость. Новый метод синтеза, предложенный исследователями, позволяет создавать безопасные и эффективные соединения, которые могут быть использованы для биологических люминесцентных красителей.

В будущем специалисты планируют продолжить работу над улучшением этих красителей, расширяя их применение в медицинских и научных исследованиях.