В России разработали биоразлагаемый 3D-каркас для регенерации костной ткани

Каркасы биосовместимы, прочны и возможны в активном использовании для костной пластики. Материал состоит из полимера, который способен «рассасываться» в организме, при этом оставляя восстановленную организмом кость.

Ученые заместили материалом поврежденную часть в бедренной кости домашней свиньи, чтобы оценить биосовместимость при имплантации. Результат показал, что клетки, которые образуют костную ткань активно проникали в ткань каркаса, тем самым заполняя всю его площадь. Таким образом организм смог восстановить структуру кости за пять месяцев.

Также каркас способен распадаться в организме под воздействием ферментов крови.