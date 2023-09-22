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21:22, 22 сентября 2023
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В России разработали биоразлагаемый 3D-каркас для регенерации костной ткани

Организм может восстановить структуру ткани за пять месяцев

Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали биоразлагаемые 3D-каркасы для регенерации костной ткани.

В России разработали биоразлагаемый 3D-каркас для регенерации костной ткани

© Ferra

Каркасы биосовместимы, прочны и возможны в активном использовании для костной пластики. Материал состоит из полимера, который способен «рассасываться» в организме, при этом оставляя восстановленную организмом кость.

Ученые заместили материалом поврежденную часть в бедренной кости домашней свиньи, чтобы оценить биосовместимость при имплантации. Результат показал, что клетки, которые образуют костную ткань активно проникали в ткань каркаса, тем самым заполняя всю его площадь. Таким образом организм смог восстановить структуру кости за пять месяцев.

Также каркас способен распадаться в организме под воздействием ферментов крови.

Результаты эксперимента и первоначальная оценка остеопластических свойств 3D-каркасов говорят об их перспективности для формирования костной ткани. Разработанные 3D-имплантаты, не содержащие никаких лекарственных препаратов и стимуляторов, обеспечили формирование полноценной и зрелой костной ткани и полное восстановление дефекта. Они пригодны для реконструкции дефектов костной ткани в качестве имплантатов для регенерации дефектов костной ткани человека и перспективны для дальнейших исследований.

Татьяна Волова
Доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией Института биофизики СО РАН, заведующая кафедрой Сибирского федерального университета.
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