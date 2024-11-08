В России разработали БПЛА с нейросетью для стабилизации полета

Как объясняет заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» ЮУрГУ Константин Осинцев, в отличие от традиционных беспилотников, новое устройство оснащено дополнительными элементами, такими как надкрылки и подкрылки, которые помогают стабилизировать аппарат в воздухе. Но главная особенность аппарата — это встроенная нейросеть, которая анализирует ошибки полета и помогает дрону адаптироваться к внешним условиям.

Нейросеть, встроенная в систему, собирает данные о различных полетных ситуациях, что позволяет аппарату выбирать оптимальные траектории для экономии энергии. Система управления также способна регулировать углы закрылков и подкрылков, чтобы стабилизировать полет в случае непредвиденных условий.

Ученые ставят перед собой цель не только повысить безопасность полетов, но и снизить расход топлива или энергии дрона. Такой беспилотник сможет автоматически подбирать траекторию для взлета и посадки, учитывая текущую скорость и погоду, что значительно улучшает его функциональные возможности и безопасность.