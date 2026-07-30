В России
Опубликовано 30 июля 2026, 20:49
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В России разработали быстрый метод генетической идентификации псовых

Метод работает без полной расшифровки ДНК
Ученые Пензенского государственного университета разработали методику быстрой генетической идентификации псовых. Новый подход позволяет различать шакалов, собак и волков без полной расшифровки ДНК, что значительно удешевляет и ускоряет анализ. Поводом для работы послужило расширение ареала шакалов: сейчас их отмечают уже в 27 регионах России, пишут «Известия».
В России разработали быстрый метод генетической идентификации псовых

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По словам одного из авторов исследования, ученого-зоолога, преподавателя ПГУ Светланы Лукониной, возникла потребность в мониторинге распространения этих животных. Шакалы конкурируют с местными хищниками, переносят бешенство и опасных паразитов, нападают на скот.

Кроме того, возможно появление гибридов с собаками и волками. Такие смеси потенциально опасны: они могут сочетать силу и агрессию волков с отсутствием страха перед человеком, свойственным собакам.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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