В России разработали быстрый метод генетической идентификации псовых

По словам одного из авторов исследования, ученого-зоолога, преподавателя ПГУ Светланы Лукониной, возникла потребность в мониторинге распространения этих животных. Шакалы конкурируют с местными хищниками, переносят бешенство и опасных паразитов, нападают на скот.

Кроме того, возможно появление гибридов с собаками и волками. Такие смеси потенциально опасны: они могут сочетать силу и агрессию волков с отсутствием страха перед человеком, свойственным собакам.