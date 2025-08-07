В России
В России разработали бюджетный тепловизор для онкохирургии

Устройство поможет контролировать кровоток во время операций
В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ЛЭТИ) сообщили, что специалисты вуза создали портативный тепловизор для медицинской диагностики. Прибор предназначен для контроля кровотока при операциях по удалению опухолей.
Разработка отличается компактными размерами и полностью состоит из российских комплектующих. В отличие от аналогов, устройство не требует специальных навыков для использования — достаточно поднести его к нужному участку тела, чтобы получить данные на экран.

Тепловизор сочетает два датчика: матричный и точечный. Такая конструкция позволяет точно измерять температуру на небольших участках тела. Специальное программное обеспечение выделяет зоны с аномальной температурой, отображает графики изменений в реальном времени и сохраняет данные для последующего анализа.

Сейчас устройство проходит испытания в НИИ нейрохирургии им. Поленова. Хирурги используют его для оценки микроциркуляции крови в тканях вокруг опухоли. Один датчик отслеживает изменения в пораженной области, другой — в здоровой для сравнения показателей.