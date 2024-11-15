В России разработали чип для ранней диагностики инсульта по капле крови

Инсульт возникает из-за закупорки или разрыва сосудов в головном мозге, а одной из причин этого может быть тромбоз, когда эритроциты скапливаются в «монетные столбики» и не могут пройти через капилляры. Это состояние предшествует инсульту, и раннее его выявление может предотвратить развитие болезни.

Разработанный чип будет анализировать степень агрегации эритроцитов в крови, что позволит выявить этот риск на самых ранних стадиях. Устройство будет компактным, удобным и доступным для регулярного использования, как обычный медицинский прибор.

Технология использует автоматическое машинное обучение, которое значительно ускоряет процесс разработки. Вместо того чтобы тратить много часов на создание прототипа, специалисты могут создать его за полчаса, используя большие данные и искусственный интеллект.