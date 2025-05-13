В России разработали чип для выявления болезней легких по выдоху

Как пояснил заведующий кафедрой госпитальной терапии Александр Чучалин, перекись водорода отражает уровень окислительного стресса — дисбаланса между свободными радикалами и антиоксидантами в организме. Его повышение характерно для многих легочных заболеваний. Раннее выявление таких изменений позволяет врачам корректировать лечение, назначая препараты, которые воздействуют на причину проблемы.

Новый чип фиксирует даже минимальные концентрации вещества, что помогает не только диагностировать болезнь, но и контролировать эффективность терапии. Например, при пневмонии это снижает риск ошибок в подборе антибиотиков или противовоспалительных средств.