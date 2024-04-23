В России разработали цифровую платформу для реабилитации после инсульта

Опубликовано 23 апреля 2024, 18:33
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В России разработали цифровую платформу для реабилитации после инсультаИ не только
В пресс-службе Нижегородского университета сообщили, что ученые вуза создали цифровую платформу, предназначенную для диагностики и индивидуальных тренировок для пациентов, столкнувшихся с последствиями инсульта, наркозависимостью, а также случаями аутизма у детей. Она позволяет отслеживать активность мозга с точностью до миллисекунды и адаптировать тренировки в зависимости от состояния пациента.
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Ключевой компонент системы — когнитивный тренажер, который содержит более 100 упражнений для оценки и улучшения работоспособности мозга. Система также основывается на анализе данных о сенсорном и логическом мышлении человека. Психофизиологи университета использовали новые модификации известного теста Струпа для оценки качества обработки информации и способности к обучению, отметили в пресс-службе.
Планируется, что созданная платформа будет не только помогать в реабилитации после инсульта и наркозависимости, но и предоставит возможность диагностики эмоционального состояния и эффективности работоспособности человека в условиях повышенного нервного напряжения.