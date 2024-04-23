В России разработали цифровую платформу для реабилитации после инсульта

Ключевой компонент системы — когнитивный тренажер, который содержит более 100 упражнений для оценки и улучшения работоспособности мозга. Система также основывается на анализе данных о сенсорном и логическом мышлении человека. Психофизиологи университета использовали новые модификации известного теста Струпа для оценки качества обработки информации и способности к обучению, отметили в пресс-службе.

Планируется, что созданная платформа будет не только помогать в реабилитации после инсульта и наркозависимости, но и предоставит возможность диагностики эмоционального состояния и эффективности работоспособности человека в условиях повышенного нервного напряжения.