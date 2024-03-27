В России разработали цифровую платформу для улучшения здоровья

По словам разработчиков, данная система обеспечивает каждого пользователя индивидуальным медицинским советником, который помогает сохранить здоровье организма. Эти технологии могут быть полезны для профилактики различных заболеваний и повышения качества жизни.

Генеральный директор Фонда Национальной технологической инициативы отметил, что развитие таких сервисов способствует популяризации здорового образа жизни и снижению распространенных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания.

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