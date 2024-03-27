В России разработали цифровую платформу для улучшения здоровья

Опубликовано 27 марта 2024, 15:26
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В России разработали цифровую платформу для улучшения здоровьяHealth Heuristics
В пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонда НТИ) сообщили, что российские специалисты представили инновационную цифровую платформу, использующую данные более 35 миллионов научных публикаций для создания персонализированных рекомендаций по поддержанию и улучшению здоровья. Платформа, названная Health Heuristics, предлагает пользователям пошаговые планы корректировки питания, активности, психологических упражнений и образа жизни в целом.
По словам разработчиков, данная система обеспечивает каждого пользователя индивидуальным медицинским советником, который помогает сохранить здоровье организма. Эти технологии могут быть полезны для профилактики различных заболеваний и повышения качества жизни.
Генеральный директор Фонда Национальной технологической инициативы отметил, что развитие таких сервисов способствует популяризации здорового образа жизни и снижению распространенных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания.
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