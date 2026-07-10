В России разработали дрон «Скат» для работы под водой и на суше

Опубликовано 10 июля 2026, 21:161 мин.
В России разработали дрон «Скат» для работы под водой и на сушеАппарат способен переносить до 50 кг груза
Российское конструкторское бюро (КБ) «Спектр» разработало многофункциональный беспилотный аппарат «Скат», который рассчитан на применение под водой, на поверхности и на суше. Сейчас создан демонстратор технологии, который планируют представить силовым ведомствам, пишет ТАСС.
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По словам директора КБ «Спектр» Андрея Братенькова, разработчики рассматривают дрон как платформу для решения логистических задач, а также для мониторинга состояния кораблей и опор мостов. Аппарат получил дистанционное управление и может использоваться без специальной подготовки оператора.
На текущем этапе «Скат» способен перевозить до 50 кг полезной нагрузки. В дальнейшем разработчики планируют увеличить этот показатель до 10 тонн и создать полноценную транспортную платформу. По словам представителей КБ, устройство рассчитано на серийное производство.