В России разработали дрон «Скат» для работы под водой и на суше

По словам директора КБ «Спектр» Андрея Братенькова, разработчики рассматривают дрон как платформу для решения логистических задач, а также для мониторинга состояния кораблей и опор мостов. Аппарат получил дистанционное управление и может использоваться без специальной подготовки оператора.

На текущем этапе «Скат» способен перевозить до 50 кг полезной нагрузки. В дальнейшем разработчики планируют увеличить этот показатель до 10 тонн и создать полноценную транспортную платформу. По словам представителей КБ, устройство рассчитано на серийное производство.