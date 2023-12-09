В России разработали дроны для маркировки айсбергов на Северном морском пути

"Шершень" - гибридный беспилотник, который будет испытан в 2024 году в сотрудничестве с "Совкомфлотом". Его задача - маркировка айсбергов. Также, представлен аппарат "Аист" типа VTOL, способный пролетать до пяти часов, который будет использоваться для ледовой проводки.

Пилотный проект "Дрон солюшнс" в 2023 году с "Совкомфлотом" уже продемонстрировал эффективность. "Шершень" проходил испытания на Северном морском пути и, несмотря на некоторые трудности, результаты позволили значительно увеличить время его полета.