В России разработали дроны для маркировки айсбергов на Северном морском пути

В России разработали дроны для маркировки айсбергов на Северном морском путиИх названия "Шершень" и "Аист"
Российская компания "Дрон солюшнс" представила беспилотные летательные аппараты, разработанные специально для маркировки айсбергов и ледовой проводки на Северном морском пути. Новые устройства, "Шершень" и "Аист", будут ключевыми инструментами в обеспечении безопасности судоходства в этом регионе, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
"Шершень" - гибридный беспилотник, который будет испытан в 2024 году в сотрудничестве с "Совкомфлотом". Его задача - маркировка айсбергов. Также, представлен аппарат "Аист" типа VTOL, способный пролетать до пяти часов, который будет использоваться для ледовой проводки.
Пилотный проект "Дрон солюшнс" в 2023 году с "Совкомфлотом" уже продемонстрировал эффективность. "Шершень" проходил испытания на Северном морском пути и, несмотря на некоторые трудности, результаты позволили значительно увеличить время его полета.