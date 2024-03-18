В России разработали двигатель для спутников

Этот высокочастотный ионный двигатель с электродами из углерод-углеродного композиционного материала является наиболее подходящим типом для таких малых космических аппаратов.

В пресс-службе отметили, что низкоорбитальные спутники на высоте от 250 до 300 километров имеют огромный потенциал для космической индустрии, упрощая решение космических задач, таких как навигация, зондирование Земли и связь. Существующие ракетные двигатели могут продлить срок службы спутников до года, но новая разработка МАИ позволяет увеличить этот срок до более чем трех лет, что делает их более эффективными и экономически целесообразными.

Двигатель обладает достаточной тягой, чтобы противостоять сопротивлению атмосферных газов, что позволяет спутникам дольше оставаться на орбите. Он будет работать на ксеноне или криптоне, а использование углерод-углеродного композита для электродов обеспечивает устойчивость к эрозии, добавили в пресс-службе вуза.