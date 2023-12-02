В России разработали экологически чистое топливо из водорослей

Эксперименты проведены с оптимизацией обработки водорослей и их брожения. Ученые смогли увеличить количество водорослей вдвое за 10 дней при оптимальных условиях.

Важным фактором стало использование именно балтийских водорослей из-за их способности расти в различных условиях, включая пресную воду, морскую воду и даже промышленные сточные воды. Это делает их удачным выбором для производства биотоплива.

Заведующий лабораторией Станислав Сухих подчеркнул, что полученные результаты сравнимы с мировыми разработками и позволят использовать балтийские водоросли для производства экологически чистого топлива. Работы по масштабированию технологии уже ведутся для ее внедрения на предприятиях.