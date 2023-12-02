В России разработали экологически чистое топливо из водорослей

В России разработали экологически чистое топливо из водорослейБалтийского моря
Ученые из Балтийского федерального университета разработали метод получения биоэтанола из водорослей Балтийского моря. Инновационная методика производства этого вида топлива делает процесс безотходным, подчеркивает пресс-служба университета, пишет ТАСС.
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Эксперименты проведены с оптимизацией обработки водорослей и их брожения. Ученые смогли увеличить количество водорослей вдвое за 10 дней при оптимальных условиях.
Важным фактором стало использование именно балтийских водорослей из-за их способности расти в различных условиях, включая пресную воду, морскую воду и даже промышленные сточные воды. Это делает их удачным выбором для производства биотоплива.
Заведующий лабораторией Станислав Сухих подчеркнул, что полученные результаты сравнимы с мировыми разработками и позволят использовать балтийские водоросли для производства экологически чистого топлива. Работы по масштабированию технологии уже ведутся для ее внедрения на предприятиях.