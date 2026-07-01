В России разработали экологичные ПАВ для повышения нефтеотдачи

Исследователи сравнили разные составы и установили, что наилучшие результаты обеспечивают растворы ПАВ с наночастицами. При добыче такие вещества снижают натяжение между нефтью и водой, благодаря чему вода эффективнее вытесняет нефть из породы.

В основе новой композиции используются биоразлагаемые поверхностно-активные вещества и наночастицы оксида кремния. Это соединение применяется в медицине, пищевой промышленности и производстве стекла. По информации Минобрнауки, применение таких реагентов позволяет снизить воздействие на окружающую среду и повысить эффективность разработки нефтегазоконденсатных месторождений.