В России
Опубликовано 01 июля 2026, 20:06
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В России разработали экологичные ПАВ для повышения нефтеотдачи

Новая технология испытана для сложных пластов
Ученые Сибирского федерального университета создали наномодифицированные поверхностно-активные вещества (ПАВ) для повышения нефтеотдачи сложных месторождений. Разработка предназначена для добычи нефти в Восточной Сибири и может использоваться в условиях арктических экосистем. По данным Минобрнауки, новые составы эффективнее вытесняют нефть из пласта, чем обычная пластовая вода.
В России разработали экологичные ПАВ для повышения нефтеотдачи

© Ferra.ru

Исследователи сравнили разные составы и установили, что наилучшие результаты обеспечивают растворы ПАВ с наночастицами. При добыче такие вещества снижают натяжение между нефтью и водой, благодаря чему вода эффективнее вытесняет нефть из породы.

В основе новой композиции используются биоразлагаемые поверхностно-активные вещества и наночастицы оксида кремния. Это соединение применяется в медицине, пищевой промышленности и производстве стекла. По информации Минобрнауки, применение таких реагентов позволяет снизить воздействие на окружающую среду и повысить эффективность разработки нефтегазоконденсатных месторождений.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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