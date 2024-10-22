В России разработали экономичные фотокатализаторы для очистки воды

Предложенный метод создания фотокатализаторов является простым и недорогим, что открывает широкие возможности для их применения в очистке сточных вод и создании самоочищающихся покрытий. По словам разработчиков, загрязнители, находящиеся в воде или воздухе, разлагаются в фильтре, а вредные вещества преобразуются в безопасные под воздействием ультрафиолетового излучения или солнечного света, отметили в пресс-службе.

Отличительной особенностью новых фотокатализаторов является использование недорогих металлов, таких как медь и алюминий, для модификации оксида цинка. Это позволяет добиться высокой эффективности в работе на всем спектре солнечного излучения без необходимости применения дорогих металлов, таких как палладий и платина.