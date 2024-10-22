В России разработали экономичные фотокатализаторы для очистки воды

Опубликовано 22 октября 2024, 14:501 мин.
В России разработали экономичные фотокатализаторы для очистки водыОни могут использоваться в кондиционерах и на очистных сооружениях
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали экономичные фотокатализаторы для очистки воды, которые по эффективности не уступают зарубежным аналогам. Эти материалы могут быть установлены в кондиционерах, воздухоочистителях и на очистных сооружениях, а также использоваться для утилизации фармацевтических препаратов и в реставрации памятников культуры.
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Предложенный метод создания фотокатализаторов является простым и недорогим, что открывает широкие возможности для их применения в очистке сточных вод и создании самоочищающихся покрытий. По словам разработчиков, загрязнители, находящиеся в воде или воздухе, разлагаются в фильтре, а вредные вещества преобразуются в безопасные под воздействием ультрафиолетового излучения или солнечного света, отметили в пресс-службе.
Отличительной особенностью новых фотокатализаторов является использование недорогих металлов, таких как медь и алюминий, для модификации оксида цинка. Это позволяет добиться высокой эффективности в работе на всем спектре солнечного излучения без необходимости применения дорогих металлов, таких как палладий и платина.