В России разработали эндопротезы с решетчатой структурой для роста кости

Опубликовано 05 августа 2026, 20:591 мин.
В России разработали эндопротезы с решетчатой структурой для роста костиИмплантаты проектируют под особенности пациента
В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) сообщили, что специалисты Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» создали эндопротезы суставов с новой конструкцией. Вместо сплошного металлического корпуса используется тонкостенная решетчатая структура, пустоты которой постепенно заполняются собственной костной тканью пациента, пишет ТАСС.
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Жесткость имплантата рассчитывается на этапе цифрового проектирования с учетом характеристик конкретной кости. Компьютерное моделирование показало, что биоматериал способен полностью заполнить каркас примерно за три месяца. Перед изготовлением из титанового сплава цифровые модели проверили на суперкомпьютере в семи сценариях, включая ходьбу, подъем по лестнице и вставание со стула.
Для бедренной кости наиболее подходящей признана структура Diamond, а для таза — Gyroid. В ближайшие два года ученые планируют адаптировать технологию для полимерных имплантатов позвоночника, отметили в пресс-службе.