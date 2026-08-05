В России разработали эндопротезы с решетчатой структурой для роста кости

Жесткость имплантата рассчитывается на этапе цифрового проектирования с учетом характеристик конкретной кости. Компьютерное моделирование показало, что биоматериал способен полностью заполнить каркас примерно за три месяца. Перед изготовлением из титанового сплава цифровые модели проверили на суперкомпьютере в семи сценариях, включая ходьбу, подъем по лестнице и вставание со стула.

Для бедренной кости наиболее подходящей признана структура Diamond, а для таза — Gyroid. В ближайшие два года ученые планируют адаптировать технологию для полимерных имплантатов позвоночника, отметили в пресс-службе.