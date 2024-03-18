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В России
Опубликовано 18 марта 2024, 22:37
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В России разработали гамма-локатор для поиска рака

И снизить риски повреждения во время операций
Команда учёных под руководством Филиппа Дубинина из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработала гамма-локатор — устройство, предназначенное для обнаружения и определения местонахождения злокачественных опухолей. Гамма-локатор помогает хирургам точно локализовать раковые опухоли и снизить риск повреждения здоровых тканей во время операций.

Перед хирургическим вмешательством вводится специальный препарат, помеченный радиоизотопом. После удаления основной опухоли гамма-локатор позволяет обнаружить место накопления радиоактивного препарата — сигнальный лимфоузел. Это позволяет хирургам определить остаточные раковые ткани и сделать операцию более эффективной.

Разработанный гамма-локатор прошёл ряд тестов, включая демонстрационную сессию перед ведущими российскими хирургами-онкологами. После успешного прохождения сертификации устройство появится на рынке медицинских изделий. Научное сообщество надеется, что это новшество поможет улучшить эффективность хирургического лечения рака и повысить шансы на выздоровление у пациентов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Поиск
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#исследование
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#рак
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#медицина
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#Россия