В России разработали гамма-локатор для поиска рака

Перед хирургическим вмешательством вводится специальный препарат, помеченный радиоизотопом. После удаления основной опухоли гамма-локатор позволяет обнаружить место накопления радиоактивного препарата — сигнальный лимфоузел. Это позволяет хирургам определить остаточные раковые ткани и сделать операцию более эффективной.

Разработанный гамма-локатор прошёл ряд тестов, включая демонстрационную сессию перед ведущими российскими хирургами-онкологами. После успешного прохождения сертификации устройство появится на рынке медицинских изделий. Научное сообщество надеется, что это новшество поможет улучшить эффективность хирургического лечения рака и повысить шансы на выздоровление у пациентов.

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