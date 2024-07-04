В России
Опубликовано 04 июля 2024, 16:10
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В России разработали газоанализатор для определения качества продуктов по запаху

Он использует разные сенсоры
Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) разработали высокочувствительный газоанализатор, способный по запаху определять качества пищевых продуктов, такие как свежесть, спелость или степень испорченности.
В России разработали газоанализатор для определения качества продуктов по запаху

© Ferra.ru

Устройство использует набор сенсоров, воспроизводящих принципы обонятельной системы живых существ, и обрабатывает полученные данные с помощью алгоритмов нейросетей и машинного обучения. Созданный искусственный интеллект способен дообучаться, накапливая информацию о различных запахах. Это позволяет устройству обнаруживать тонкие различия в комбинациях сигналов, аналогичных тем, что обрабатываются системами чувствительных сенсоров у млекопитающих.

Газоанализатор уже прошел успешные испытания на мясе и бананах, позволяя ученым измерять выделение пахучих веществ на различных этапах жизненного цикла продуктов. Полученные данные используются для дальнейшего улучшения программы и прогнозирования моментов, когда продукты начинают портиться, на основе статистического анализа изменений.