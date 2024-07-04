В России разработали газоанализатор для определения качества продуктов по запаху

Устройство использует набор сенсоров, воспроизводящих принципы обонятельной системы живых существ, и обрабатывает полученные данные с помощью алгоритмов нейросетей и машинного обучения. Созданный искусственный интеллект способен дообучаться, накапливая информацию о различных запахах. Это позволяет устройству обнаруживать тонкие различия в комбинациях сигналов, аналогичных тем, что обрабатываются системами чувствительных сенсоров у млекопитающих.

Газоанализатор уже прошел успешные испытания на мясе и бананах, позволяя ученым измерять выделение пахучих веществ на различных этапах жизненного цикла продуктов. Полученные данные используются для дальнейшего улучшения программы и прогнозирования моментов, когда продукты начинают портиться, на основе статистического анализа изменений.