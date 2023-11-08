В России разработали генератор импульсов тока для ремонта двигателей

Это устройство способно наносить износостойкие покрытия до одного миллиметра на детали машин, обещая значительно повысить эффективность восстановительных работ, добавили в пресс-службе.

Генератор разработан с использование высокочастотного однофазного преобразователя энергии с гальваническим разделением входа и выхода. Устройство представляет собой силовой блок, блок управления, индикатор для ввода-вывода информации и вибровозбудитель. Оно отличается от конкурентов более высоким значением максимальной энергии в импульсе, а также имеет гибкие настройки режимов работы для повышения качества нанесенных покрытий, отметили в пресс-службе.