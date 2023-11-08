В России разработали генератор импульсов тока для ремонта двигателей

В России разработали генератор импульсов тока для ремонта двигателейОн должен повысить эффективность восстановительных работ
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева представили новое устройство - генератор импульсов тока, предназначенный для улучшения ремонта двигателей внутреннего сгорания,пишет ТАСС.
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Это устройство способно наносить износостойкие покрытия до одного миллиметра на детали машин, обещая значительно повысить эффективность восстановительных работ, добавили в пресс-службе.
Генератор разработан с использование высокочастотного однофазного преобразователя энергии с гальваническим разделением входа и выхода. Устройство представляет собой силовой блок, блок управления, индикатор для ввода-вывода информации и вибровозбудитель. Оно отличается от конкурентов более высоким значением максимальной энергии в импульсе, а также имеет гибкие настройки режимов работы для повышения качества нанесенных покрытий, отметили в пресс-службе.
Основной целью проекта является создание надежного конкурентоспособного устройства на современной полупроводниковой элементной базе, поддерживающего непрерывный режим работы, обладающего низкой удельной массой, удовлетворяющего современным международным требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости.