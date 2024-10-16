В России разработали генераторы галлия-68 для диагностики опухолей

Галлий-68, используемый в позитронно-эмиссионной томографии, имеет короткий период полураспада в 68 минут. Для его производства в клиниках необходимы генераторы нового поколения, которые позволят синтезировать изотоп непосредственно из германия-68, отметили в пресс-службе.

Генераторы будут использовать сорбенты, позволяющие получать максимальное количество галлия-68 с минимальными остатками германия-68. Эта технология упрощает процесс, исключая необходимость в дорогостоящих модулях синтеза.

В рамках проекта ученые изготовили шесть опытных генераторов, которые в настоящее время проходят завершения первого этапа ученые начнут доклинические испытания. В 2025 году будут подтверждены их технические характеристики.