В России разработали гибкие сенсоры для тактильных роботов

Сенсор, названный ReshUSensor, позволит роботам воспринимать окружающий мир через осязание. В декабре ученые планируют представить этот сенсор. По словам Таисии Шалыгиной, руководителя направления по интеллектуальным материалам, развитие робототехники — важный шаг к технологическому суверенитету страны.

Тактильные сенсоры могут значительно расширить возможности роботов. Например, в медицине такие устройства помогут хирургам проводить операции на расстоянии, повышая безопасность вмешательства. Сенсоры также позволят роботам работать с хрупкими деталями и адаптироваться к изменяющимся условиям, что критически важно для высокоточных производств, таких как сборка спутников, отметила Шалыгина.

Разработка сенсоров может снизить риск ошибок при сборке сложных устройств, что особенно актуально для производства спутников в условиях, требующих высокой точности.