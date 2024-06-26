В России разработали голосовой чек-лист для помощи хирургам

Новое программное обеспечение, интегрированное с информационной системой, позволяет вводить данные голосом, что снижает риск ошибок и неблагоприятных событий в операционной, отметили в пресс-службе.

Ректор университета Александр Колсанов отметил, что новый чек-лист адаптирован под нужды медицинского персонала, что делает процесс подготовки более эффективным и безопасным.

Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян подчеркнул, что новая разработка поможет разгрузить медицинский персонал.

Разработка основана на международных стандартах безопасности, что обеспечивает соответствие высоким медицинским стандартам и требованиям международных организаций.