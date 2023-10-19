В России разработали градусник для измерения температуры в космосе

Этот комплекс научной аппаратуры, названный МРТ-2 (многоканальный регистратор температур), успешно прошел наземные испытания, согласно сообщению пресс-службы университета.

Главной целью "Бион-М" № 2 является исследование воздействия условий невесомости и космической радиации на различные живые организмы, включая грибы, бактерии и клеточные ткани. Эта космическая лаборатория планирует отправиться в космос на месяц и выполнить множество экспериментов на высокоширотной орбите, которая находится примерно на высоте 400 км от Земли.