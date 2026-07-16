В России разработали ИИ для анализа корзинок подсолнечника

Для обучения нейросети специалисты сформировали датасет из более чем 1 тыс. фотографий корзинок, содержащих около 260 тыс. семян. После обучения система распознает семена с точностью 88%. На обработку одного изображения требуется от 15 до 30 секунд, тогда как ручной подсчет одной корзинки может занимать около часа.

Патрушев отметил, что технология не заменяет специалиста, а автоматизирует трудоемкие операции. В дальнейшем систему планируют адаптировать для использования в полевых условиях. Для пользователей уже доступны телеграм-бот и открытый размеченный датасет обученной модели.