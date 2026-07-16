В России разработали ИИ для анализа корзинок подсолнечника

Опубликовано 16 июля 2026, 23:481 мин.
В России разработали ИИ для анализа корзинок подсолнечникаНейросеть ускоряет подсчет и оценку семян
Заместитель директора по биологии и генетике НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев в беседе с ТАСС рассказал, что ученые создали систему компьютерного зрения, которая автоматически подсчитывает семена в корзинках подсолнечника и оценивает их качество. Разработка предназначена для ускорения селекционной работы и анализа урожая без повреждения образцов.
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Для обучения нейросети специалисты сформировали датасет из более чем 1 тыс. фотографий корзинок, содержащих около 260 тыс. семян. После обучения система распознает семена с точностью 88%. На обработку одного изображения требуется от 15 до 30 секунд, тогда как ручной подсчет одной корзинки может занимать около часа.
Патрушев отметил, что технология не заменяет специалиста, а автоматизирует трудоемкие операции. В дальнейшем систему планируют адаптировать для использования в полевых условиях. Для пользователей уже доступны телеграм-бот и открытый размеченный датасет обученной модели.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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