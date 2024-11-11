В России разработали ИИ для идеальной уборки улиц

Опубликовано 11 ноября 2024, 20:351 мин.
В России разработали ИИ для идеальной уборки улицАвтоматизированная система устранит человеческий фактор
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматической очистки улиц от мусора и грязи. Эта система исключает ошибки операторов коммунальной техники, улучшая качество уборки. О новом проекте рассказал доцент кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» Андрей Мартьянов.
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По словам ученых, главной проблемой традиционных методов уборки является зависимость от человеческого фактора. Операторы, например, снегоуборочных машин, часто делают ошибки, неправильно оценивая нужный уровень очистки. Новая система, используя машинное зрение, автоматически определяет режим уборки, включая подметание, полив или очистку снега, и корректирует работу техники в зависимости от ситуации.
Первый прототип новой системы будет готов в начале 2025 года. Также в это время начнутся промышленные испытания на Курганском заводе дорожных машин, сообщил Мартьянов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева