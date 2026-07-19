В России разработали ИИ для оценки перегрузки человека по голосу

Опубликовано 19 июля 2026, 13:441 мин.
В России разработали ИИ для оценки перегрузки человека по голосуСистема анализирует акустические параметры речи
В пресс-службе Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) сообщили, что ученые лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук вуза создали новую модель искусственного интеллекта (ИИ). Она способна оценивать уровень когнитивной нагрузки человека по голосу.
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Разработка основана на анализе акустических характеристик речи. Во время эксперимента участники сначала рассказывали о себе в спокойном состоянии, затем читали сложный научный текст и пересказывали его. Изменения голоса сопоставляли с показателями сердечного ритма.
Созданный программный модуль может использоваться в системах контроля состояния операторов, диспетчеров, водителей и других специалистов, работающих при высокой умственной нагрузке. Для практического применения ИИ потребуется дополнительная настройка под конкретные профессиональные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека, разрабатываемый в ННГУ.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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