В России разработали ИИ для оценки перегрузки человека по голосу

Разработка основана на анализе акустических характеристик речи. Во время эксперимента участники сначала рассказывали о себе в спокойном состоянии, затем читали сложный научный текст и пересказывали его. Изменения голоса сопоставляли с показателями сердечного ритма.

Созданный программный модуль может использоваться в системах контроля состояния операторов, диспетчеров, водителей и других специалистов, работающих при высокой умственной нагрузке. Для практического применения ИИ потребуется дополнительная настройка под конкретные профессиональные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека, разрабатываемый в ННГУ.