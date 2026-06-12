В России разработали ИИ для оценки риска при инфарктных состояниях

Опубликовано 12 июня 2026, 07:041 мин.
В России разработали ИИ для оценки риска при инфарктных состоянияхМодель обучили на данных 13,3 тыс. пациентов
В Сыктывкарском госуниверситете имени Питирима Сорокина сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для оценки риска смерти у пациентов с острым коронарным синдромом, пишет ТАСС.
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Алгоритм обучали на данных более 14 тысяч пациентов из медицинских учреждений Коми, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В итоговый анализ вошли сведения о 13,3 тысячи человек и 28 клинических параметрах, включая возраст, показатели давления, лабораторные данные и результаты исследований.
Основой модели стал метод машинного обучения CatBoost. Точность прогноза по показателю AUC-ROC достигла 0,961, тогда как у распространенной шкалы GRACE этот показатель составил 0,919.
Система также позволяет определить, какие факторы влияют на прогноз. Разработчики отмечают, что технологию пока нужно проверить в дополнительных исследованиях перед возможным внедрением в клиническую практику.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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