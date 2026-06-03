В России
Опубликовано 03 июня 2026, 05:41
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В России разработали ИИ для векторизации спутниковых снимков

Система переводит снимки в чертежи
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) создали программный комплекс «RTAlgo» на базе нейросети, предназначенный для автоматического распознавания объектов на спутниковых изображениях и их перевода в формат векторной графики, пишет ТАСС.
В России разработали ИИ для векторизации спутниковых снимков

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По словам одного из авторов разработки, профессора кафедры инженерной графики и информационного моделирования ННГАСУ Евгения Попова, система использует нейросеть, которая анализирует каждый пиксель снимка по схеме «объект/не объект». После распознавания данных запускается алгоритм трассировки на основе кривых Безье, преобразующий пиксельное изображение в линии и контуры, пригодные для загрузки в геоинформационные системы.

Программа работает с многоканальными растровыми снимками, отображает результаты бинарной классификации в виде одноканального растра, выполняет векторизацию распознанных объектов и самостоятельно оценивает точность распознавания с помощью встроенной системы метрик.

Разработка может применяться в архитектуре, кадастре, мониторинге территорий, лесном и сельском хозяйстве, а также для анализа мультиспектральных изображений, отметили в ведомстве.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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