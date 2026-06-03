В России разработали ИИ для векторизации спутниковых снимков

В России разработали ИИ для векторизации спутниковых снимковСистема переводит снимки в чертежи
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По словам одного из авторов разработки, профессора кафедры инженерной графики и информационного моделирования ННГАСУ Евгения Попова, система использует нейросеть, которая анализирует каждый пиксель снимка по схеме «объект/не объект». После распознавания данных запускается алгоритм трассировки на основе кривых Безье, преобразующий пиксельное изображение в линии и контуры, пригодные для загрузки в геоинформационные системы.
Программа работает с многоканальными растровыми снимками, отображает результаты бинарной классификации в виде одноканального растра, выполняет векторизацию распознанных объектов и самостоятельно оценивает точность распознавания с помощью встроенной системы метрик.
Разработка может применяться в архитектуре, кадастре, мониторинге территорий, лесном и сельском хозяйстве, а также для анализа мультиспектральных изображений, отметили в ведомстве.