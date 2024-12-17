В России разработали ИИ-инструмент для контроля стресса трейдеров

Трейдинг — это высокоэмоциональная и напряженная деятельность, особенно в условиях нестабильной экономики, когда изменения на финансовых рынках происходят быстро. Как поясняют разработчики, длительная работа по 14−16 часов в день приводит к сильному стрессу, который может искажать восприятие информации и негативно влиять на принятие решений.

«Нейротрейдер» решает эту проблему, интегрируя нейроинтерфейс с торговым терминалом. Система отслеживает мозговую активность трейдера, определяя, когда уровень стресса становится слишком высоким. В таких случаях она автоматически ограничивает размер торговых позиций, а при критическом уровне стресса — запрещает открытие новых позиций.

По словам Виталия Будича, основателя Seamless, это помогает трейдерам избежать «роковых» ошибок, давая им время успокоиться. Это не только снижает риски потерь, но и помогает улучшить качество торговли, предотвращая эмоциональное принятие решений.