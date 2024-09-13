В России разработали ИИ-навигатор для беспилотников

Опубликовано 13 сентября 2024, 13:331 мин.
В России разработали ИИ-навигатор для беспилотниковНовая система улучшает навигацию в условиях помех
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза создали навигационный комплекс для беспилотников, использующий технологии искусственного интеллекта (ИИ). Разработка предназначен для определения местоположения беспилотников, когда спутниковые сигналы теряются или искажаются, что особенно актуально в условиях плотной городской застройки.
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В традиционных системах навигации беспилотников применяются алгоритмы, такие как оптимальный фильтр Калмана, которые требуют точной информации о шуме и постоянного поступления сигналов. Однако эти системы имеют ограничения в условиях помех и потерь сигналов, отметили в пресс-службе.
Новая разработка МАИ использует нейронные сети для повышения точности навигации. Учёные провели эксперименты, установив навигационные комплексы на автомобиле и собрав данные в городской среде. Нейросеть обучалась на реальных данных, что позволило ей эффективно справляться с отсутствием спутниковых сигналов и определять ненадёжные источники.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева