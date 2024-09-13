В России разработали ИИ-навигатор для беспилотников

В традиционных системах навигации беспилотников применяются алгоритмы, такие как оптимальный фильтр Калмана, которые требуют точной информации о шуме и постоянного поступления сигналов. Однако эти системы имеют ограничения в условиях помех и потерь сигналов, отметили в пресс-службе.

Новая разработка МАИ использует нейронные сети для повышения точности навигации. Учёные провели эксперименты, установив навигационные комплексы на автомобиле и собрав данные в городской среде. Нейросеть обучалась на реальных данных, что позволило ей эффективно справляться с отсутствием спутниковых сигналов и определять ненадёжные источники.