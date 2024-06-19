В России разработали ИИ-систему для быстрого обнаружения ЧС

Система, разработанная в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций, базируется на «компьютерном зрении», имитирующем возможности человеческого восприятия. Она способна оперативно реагировать на нештатные ситуации, передавая сигналы как на центры жилищно-коммунального хозяйства, так и на личные устройства пользователей, отметил Тимченко.

Новая разработка уже нашла применение в Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения, подтверждая свою эффективность и потенциал для дальнейшего внедрения в широком спектре областей.