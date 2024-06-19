В России разработали ИИ-систему для быстрого обнаружения ЧС

Опубликовано 19 июня 2024, 22:17
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В России разработали ИИ-систему для быстрого обнаружения ЧСИ пожаров
На «Инженерном собрании России — 2024» в Петербурге была представлена система, использующая искусственный интеллект (ИИ) для мгновенного обнаружения пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Кандидат технических наук, доцент Владимир Тимченко, подчеркнул её универсальность и простоту в применении в различных областях, от промышленности до социальной сферы.
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Система, разработанная в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций, базируется на «компьютерном зрении», имитирующем возможности человеческого восприятия. Она способна оперативно реагировать на нештатные ситуации, передавая сигналы как на центры жилищно-коммунального хозяйства, так и на личные устройства пользователей, отметил Тимченко.
Новая разработка уже нашла применение в Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения, подтверждая свою эффективность и потенциал для дальнейшего внедрения в широком спектре областей.