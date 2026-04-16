В России разработали индикатор мазутного загрязнения моря

Опубликовано 16 апреля 2026, 18:411 мин.
В России разработали индикатор мазутного загрязнения моряМетод основан на анализе макроводорослей
Специалисты Субтропического научного центра РАН, Кубанского государственного университета и заповедника «Утриш» разработали геохимический индикатор мазутного загрязнения. Как сообщили в пресс-службе центра, метод основан на анализе содержания редкоземельных элементов в морских водорослях, пишет ТАСС.
Исследования проводили в прибрежной зоне от Благовещенской до Анапы, а также в акватории заповедника «Утриш». Выяснилось, что морская вода оставалась в пределах нормы по нефтепродуктам. Однако бурые и красные водоросли накапливали химические элементы. Концентрация редкоземельных элементов, включая лантан, церий и неодим, превышала фоновые значения в 5−40 раз.
При этом сами водоросли и мидии выглядели нормально, их рост не отличался от обычного. К лету 2025 года из воды исчезли самые опасные летучие части мазута, осталась тяжелая фракция с микроэлементами, отметили в пресс-службе.