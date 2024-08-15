В России разработали источник бесперебойного питания для Арктики

По словам руководителя проекта, доцента кафедры электротехнологической и преобразовательной техники (ЭТПТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юрия Перевалова, этот источник отличается высокой энергоэффективностью и скоростью синхронизации с сетью — менее 20 миллисекунд. Такое решение особенно актуально для удаленных промышленных регионов, где стабильность электроснабжения критична.

Новый прототип, созданный с использованием технологии «цифровых двойников», обеспечивает надежное энергоснабжение даже в условиях сурового арктического климата. В его основе — литий-ионные аккумуляторы и современные силовые преобразователи на базе карбида кремния (SiC), что позволяет устройству эффективно работать при нестабильности напряжения и в случае аварийных ситуаций.

Эта разработка способна значительно снизить риски сбоев и аварий на предприятиях Арктики, а также улучшить качество электроснабжения для стратегически важных объектов в регионе. В будущем специалисты планируют интегрировать такие системы в масштабные инфраструктурные проекты, обеспечивая еще большую надежность и безопасность, добавили в пресс-службе.