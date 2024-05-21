В России разработали катализатор для производства экологичного топлива

Опубликовано 21 мая 2024, 16:37
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В России разработали катализатор для производства экологичного топливаИсследования ведутся
Магистрантка Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) София Емельянова сообщила, что ученые вуза впервые в России синтезировали катализатор для совместной переработки нефти и биомассы с целью получения альтернативного топлива.
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Цель исследования заключается в использовании биомассы и нефтяных компонентов для производства альтернативных видов топлива. Применение сверхкритических флюидов позволяет улучшить процесс и снизить его стоимость.
По словам Емельяновой, изучение показало, что перспективными продуктами переработки являются различные углеводороды, которые могут использоваться как добавки к обычному топливу или в производстве химических веществ.
Синтезированный катализатор и найденные оптимальные условия процесса будут проверены на реальном сырье. После этого альтернативное топливо будет подвергнуто тщательной проверке и сравнению с традиционным видом топлива, добавила София Емельянова.