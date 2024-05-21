В России разработали катализатор для производства экологичного топлива

Цель исследования заключается в использовании биомассы и нефтяных компонентов для производства альтернативных видов топлива. Применение сверхкритических флюидов позволяет улучшить процесс и снизить его стоимость.

По словам Емельяновой, изучение показало, что перспективными продуктами переработки являются различные углеводороды, которые могут использоваться как добавки к обычному топливу или в производстве химических веществ.

Синтезированный катализатор и найденные оптимальные условия процесса будут проверены на реальном сырье. После этого альтернативное топливо будет подвергнуто тщательной проверке и сравнению с традиционным видом топлива, добавила София Емельянова.