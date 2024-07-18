В России разработали кирпичи из промышленных отходов

Внедрение в состав алюмосодержащей минеральной добавки, полученной из энергонасыщенных материалов, и тонкомолотого боя автоклавного газобетона позволило значительно улучшить физико-механические свойства кирпичей, сообщили в пресс-службе университета.

Екатерина Панькова, старший преподаватель кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, подчеркнула, что использование промышленных отходов в производстве керамических изделий не только повышает их физико-механические свойства, но и делает процесс производства более энергоэффективным.

В пресс-службе подчеркнули, что новый способ производства кирпичей помогает не только перерабатывать и обезвреживать отходы, но и снижать экологическую нагрузку, что является актуальной задачей для экологической политики России.